Facebook chiude le pagine di Casapound e Forza Nuova, Fiore: "È dittatura"

Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento di estrema destra Casapound e di Forza Nuova. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali non sono raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter.

Non è la prima volta che Facebook prende provvedimenti nei confronti del movimento di estrema destra Casapound. Ad aprile dello scorso anno, poco prima delle elezioni Europee, la stessa decisione era stata presa dal social network nei confronti dei profili di alcuni esponenti della tartaruga frecciata (il simbolo del movimento).

"È chiara la presenza - spiegavano da Casapound - di un disegno ben preciso che mira a cancellare le voci dissonanti rispetto alla narrazione dominante". E, anche in quel caso, Facebook aveva spiegato che "quando una pagina o una persona infrange ripetutamente queste regole, come capitato in questo caso, la rimuoviamo".

Forza Nuova, invece, su Twitter, dove il profilo è al momento attivo, ha segnalato che sono "spazzate via pagine di FN nelle stesse ore delle proteste di Montecitorio. Coincidenze?".

Indignazione è stata espressa da Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. "Il social di Zuckerberg ha mostrato il suo vero volto: la polizia politica del noto social con un blitz ha cercato di colpire la campagna di Forza Nuova contro il governo di estrema sinistra e Bruxelles. Un modo di agire che ha tutta l’aria di essere un atto di repressione del pensiero: chi non la pensa come loro non può usufruire di una piattaforma che ormai, tra l’altro, è utilizzata da milioni di utenti anche per lavoro. Un comportamento questo ancora più grave".

