Conte bis, tre i siciliani: al Lavoro la Catalfo, "madre" del reddito di cittadinanza

Sono tre i ministri siciliani nel governo Conte bis. La grillina Nunzia Catalfo al ministero del Lavoro, prima firmataria della proposta di legge sul reddito di cittadinanza nel 2013 e sul salario minimo nella scorsa legislatura. Nata a Catania nel 1967, da sempre è stata attenta ai temi sociali. Orientatore e selezionatore del personale, per quasi 30 anni si è occupata di formazione, dispersione scolastica e aiuto all’inserimento in collaborazione con i centri per l’impiego e i servizi per l’impiego in generale.

Dal 2008 è attivista del Movimento 5 Stelle «per portare avanti una nuova visione del mercato del lavoro più aderente alle esigenze di imprese e cittadini», come scrive nel suo profilo sul blog delle stelle. Nel 2013 viene eletta al Senato della Repubblica e nel giugno dello stesso anno deposita la proposta di legge sul reddito di cittadinanza. A gennaio di quest’anno scriveva: «Per quasi 6 anni mi sono battuta in prima persona per il reddito. Oggi insieme a tutto il Movimento 5 Stelle vinciamo questa battaglia, introducendo una misura che dà dignità alle famiglie italiane e che investe sul lavoro, sulle politiche attive e sulla formazione. Il Decreto approvato dal Consiglio dei ministri ricalca quanto di buono ho inserito nel disegno di legge depositato in Senato nel 2013 a mia prima firma, dando inoltre il via al ricambio generazionale». Catalfo ritiene che un buona riforma del lavoro si debba basare «sul giusto equilibrio di flessibilità e sicurezza».

Alfonso Bonafede, tra i più vicini a Luigi Di Maio, resta alla guida del ministero della Giustizia dove è stato nei 15 mesi di governo giallo-verde con Giuseppe Conte premier. Obiettivo proseguire sulla strada delle riforme già avviate e sbloccare quelle rimaste in stand by. Bonafede, 43 anni, è un avvocato civilista nato a Mazara del Vallo (Trapani) dove ha vissuto fino al 1995, poi si è trasferito a Firenze e qui si è laureato in Giurisprudenza. Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca presso la stessa facoltà e ha aperto uno studio legale.

E’ tra i 5 stelle della prima ora: nel 2006 è entrato a far parte del gruppo degli 'Amici di Beppe Grillò del meet up di Firenze. Nel 2009 è stato candidato sindaco del capoluogo toscano per M5s, ottenendo solo l’1.82% mentre nel voto online per la scelta dei candidati alle politiche del 2013 sulla piattaforma Rousseau era risultato il primo dei prescelti con 227 preferenze. Quindi, è stato eletto alla Camera. Nella scorsa legislatura è stato vicepresidente della commissione Giustizia della Camera.

Nel 2016 ha fatto parte del gruppo di coordinamento e supporto dei comuni governati dal Movimento 5 Stelle e nello stesso anno, assieme al collega Riccardo Fraccaro, ha dato anche un 'supportò al Campidoglio guidato dalla sindaca Virginia Raggi.

Governo, 21 ministri: Di Maio agli esteri, Lamorgese al Viminale. Nomi e foto Roberto Speranza alla Salute Paola De Micheli alle Infrastrutture E Trasporti Sergio Costa all’Ambiente Riccardo Fraccaro, Sottosegretario alla Presidenza Del Consiglio Lorenzo Fioramonti all’Istruzione Francesco Boccia agli Affari Regionali Teresa Bellanova. ministra delle Politiche agricole Dario Franceschini alla cultura Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno Roberto Gualtieri all’Economia Lorenzo Guerini alla Difesa Stefano Patuanelli al Mise Luigi Di Maio al Ministero Degli Esteri Alfonso Bonafede alla Giustizia Enzo Amendola agli Affari Europei Vincenzo Spadafora alle Politiche Giovanili e Sport Elena Bonetti alle Pari Opportunità Giuseppe Provenzano al Ministero Per Il Sud Fabiana Dadone alla Pubblica Amministrazione Federico D’Incà ai Rapporti col Parlamento Paola Pisano all’innovazione Tecnologica Nunzia Catalfo al lavoro e alle politiche sociali

Giuseppe Provenzano, detto Peppe, è nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 23 luglio del 1982. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è vice direttore della Svimez. Si occupa di Mezzogiorno, e in particolare di politiche di coesione. Ha scritto su Le Ragioni del Socialismo, l’Unità, Il Riformista e HuffPost. E’ membro del Comitato di redazione della Rivista economica del Mezzogiorno. Con Luca Bianchi ha pubblicato "Ma il cielo è sempre più su? L'emigrazione meridionale ai tempi di Termini Imerese. Proposte per il riscatto di una generazione sotto sequestro" (Castelvecchi 2010). Il suo ultimo libro è "La sinistra e la scintilla. Idee per un riscatto" (Donzelli 2018). E' stato capo della segreteria dell’assessore per l’Economia della Regione Siciliana (2012- 2014) nella giunta Crocetta e consulente del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando (2013-2014). In seguito alle primarie del 2019, entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro.

