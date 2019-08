Consultazioni, Salvini: "Manovra Pd-M5S sconcertante, siamo al Monti bis"

"Conte ha trovato la maggioranza su indicazioni del G7. Sta arrivando il Monti bis': così Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Dal Pd - ha aggiunto - non mi aspetto nulla, non cerco coerenza e dignità dove prevale la fame di poltrone. Sto seguendo però il dibattito nel M5S, nato per fare la rivoluzione e che ora fa il Governo con i massimi difensori del sistema, il Governo Ursula, telecomandato da Merkel e Macron, con il partito degli intrallazzi e degli inciuci che andava a cena per riformare la giustizia, riorganizzava gli assetti delle banche, quello di Bibbiano e della legge Fornero". "Dal Pd, partito incredibile, ci si aspetta di tutto in nome della poltrona, - ha affermato - parlano di discontinuità con lo stesso presidente del Consiglio e gli stessi ministri".

"Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni", ha detto ancora Salvini.

"La verità vera è che 60 milioni di italiani sono ostaggio di 100 parlamentari che hanno paura di mollare la poltrona", afferma il leader della Lega. "Qualcuno può dire, questa è la democrazia. Allora non ci si stupisca se la gente non vota"

