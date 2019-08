Crisi, il Colle chiede ai partiti indicazioni entro le 19: domani consultazioni dalle 16

Ore decisive nelle trattative tra i partiti per il nuovo governo. A quanto si apprende da fonti parlamentari, i leader dei partiti dovrebbero comunicare le loro indicazioni al Quirinale entro le 19, in modo da permettere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di stilare il calendario della consultazioni.

Giornata clou delle trattative, dunque, per provare a formare una nuova maggioranza in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale che si terranno domani, a partire dalle 16.

Al momento non è previsto alcun incontro tra M5s e Pd mentre sarebbe in corso un confronto tra i big del Movimento. I 5 Stelle non mollano sul nome di Giuseppe Conte premier e nello stesso movimento cresce il timore che questo possa portare a uno strappo con i dem. Ed è in corso a Roma, in un appartamento del centro storico, una riunione del vertice dei Cinque stelle per decidere sul governo.

All'incontro partecipano Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, i ministri Bonafede e Fraccaro, il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli, Pietro Dettori, Vito Crimi e Nicola Morra.

Zingaretti nelle ultime dichiarazioni ha parlato della necessità di un "governo di svolta" e poco di elezioni anticipate. "Sono convinto che serve un governo per questo paese, un esecutivo di svolta, che vuol dire rimettere al centro il lavoro, l’ambiente, le imprese, la ricostruzione di un rapporto serio con l’Ue" spiega il segretario dal Nazareno "bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e le ragioni degli altri. Mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo perchè questo fino a ora non è avvenuto".

Le prossime ore saranno decisive per capire cosa dire al capo dello Stato, per ora i dem continuano a lavorare ai tavoli tematici per definire un programma da sottoporre al M5S, anche se al momento sembra non essere fissato nessun incontro tra le due delegazioni.

Il capogruppo in Senato, Andrea Marcucci, assicura che il Pd "vuole parlare dei contenuti" e sul nome di Conte "non ci sono veti, però vogliamo parlare dei contenuti e delle cose da fare". Per ora sembra che i due partiti si parlino via social e a mezzo stampa.

La vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani, ricorda via Twitter che il messaggio "che abbiamo dato al Movimento Cinque Stelle è molto chiaro. Vogliamo confrontarci sul merito, non ci interessa confrontarci solo sui nomi. Quindi speriamo, per il bene del Paese, che vengano delle risposte chiare anche dal M5S". Per capire che strada prendere, elezioni anticipate o governo giallorosso, ci penserà, forse, la direzione convocata per domani, in vista delle consultazioni da Mattarella.

© Riproduzione riservata