Trattativa M5s-Pd, Marcucci: "Senza ultimatum e veti faremo un governo"

"Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

E ancora: "Chi vuole un accordo serio per il Paese, in queste ore, deve raddoppiare gli sforzi. Vanno emarginati gli incendiari, chi vuole far prevalere piccoli interessi di parte alla necessità di salvare l’Italia dal disastro di una legge di bilancio lacrime e sangue", aggiunge.

Sulla trattativa interviene anche la deputata del Pd Maria Elena Boschi; "Nel momento in cui il segretario, che sta seguendo la trattativa con il Movimento Cinquestelle, ha espresso una posizione (sul governo Conte bis, ndr), credo che soltanto il segretario, eventualmente, possa cambiare quella posizione", ha detto rispondendo ai giornalisti al Ciocco, in Garfagnana, dove oggi si conclude la scuola di politica di Matteo Renzi.

La Lega però non molla la presa: i segnali di apertura di dirigenti Cinquestelle verso la Lega "ci sono ancora" quindi per Gian Marco Centinaio, l'alleanza si potrebbe ricomporre. Il ministro per l'Agricoltura e leghista di primo piano, lo dice in un'intervista a La Stampa.

Il progetto di un governo giallorosso, secondo l'esponente della Lega metterebbe a rischio provvedimenti come Quota 100 e "tutto il fronte dei decreti sicurezza, la partita sulla flat tax ma anche, per dire, il decreto Bussetti sull'assunzione dei precari nella scuola".

