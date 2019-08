Parco Libero Grassi, l'assessore Pierobon: "Rassicurazioni sui tempi"

“La Regione ha già finanziato a Palermo 11 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei corsari, dove è prevista la realizzazione del Parco urbano intitolato a Libero Grassi. Si tratta di un’area di circa 11 ettari che verrà recuperata e messa in sicurezza anche attraverso la piantumazione e la realizzazione di barriere protettive. Il decreto di finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione che sarà firmata dall’Ufficio competente per le operazioni.

Gli uffici mi assicurano che non c’è alcun grave ritardo anche perché nel frattempo il Comune deve preparare il progetto di bonifica esecutivo che deve andare in conferenza di servizi. Ho sentito il dirigente generale del dipartimento Acque e rifiuti, Salvo Cocina, e mi ha assicurato che l'iter va avanti. Il Servizio non è privo di dirigenti perché una volta scaduto il contratto del vecchio responsabile si è subito insediato il nuovo. Ad ogni modo, nell’ottica di una fattiva e leale collaborazione, lunedì verificheremo lo stato delle procedure per restituire prima possibile questa area alla collettività”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon.

