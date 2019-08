Governo, Faraone: "Il Pd non trasformi la crisi in suo congresso"

"Se il Pd riuscisse nell’epica impresa di non trasformare anche la crisi di governo in un suo congresso, farebbe un grande servizio al Paese. Pensare ad una soluzione o ad un’altra per abbattere il 'nemico' interno sarebbe l’ennesimo esercizio di tafazzismo a cui siamo ormai drammaticamente abituati", lo scrive sul suo profilo Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone.

"Vanno verificati - aggiunge - gli spazi di un’intesa per ridare 'umanità' all’Italia, riformare le istituzioni, tagliare le tasse e creare nuovo lavoro, soprattutto per i giovani. Queste - scrive Faraone - sono le uniche valutazioni da fare. Tenere poi 'la bestia' nell’angolino dove l’abbiamo cacciata in questi giorni, sarebbe un ulteriore capolavoro. È passato dal 'datemi pieni poteri', al 'datemi uno strapuntino', purché resti al governo. Abbiamo raso a zero i capelli a Sansone - conclude -, ridargli forza sarebbe da scellerati. Buon lavoro a tutti noi".

