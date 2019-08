Concluso il primo incontro tra M5s e Pd, i dem: nessun problema insormontabile

Dal primo confronto l'accordo per un nuovo governo sostenuto da M5s e Pd sembra possibile. Almeno a giudicare dai primi commenti dei delegati dem. Nella sala Siani a Montecitorio si è chiuso il tavolo di confronto tra le due delegazioni.

Un sms inviato dal Pd subito dopo la riunione ha già fatto intendere il clima: "Non ci sono problemi insormontabili". "La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive", afferma invece il capogruppo Pd Andrea Marcucci. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla legge di bilancio, sulle priorità".

Per il Pd erano presenti il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e quello del senato Andrea Marcucci e il vicesegretario Andrea Orlando. Per M5s al tavolo di confronto c'erano i due capogruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli e i vicecapogruppo Francesco Silvestri e Gianluca Perilli.

"Noi predisporremo i dossier necessari per un'interlocuzione su tutti temi dell'agenda programmatica, attendiamo un passaggio dai vertici delle due forze politiche. Vogliamo essere già operativi dalle prossime ore", sottolinea il vicesegretario Pd Andrea Orlando, al termine dell'incontro con la delegazione M5S.

Orlando aggiunge: "Abbiamo chiesto al M5S che questa interlocuzione sia l'unica come condizione per affrontare gli ulteriori punti, che affrontati, a livello preliminare non presentano ostacoli insormontabili. Loro riconoscono questa esigenza di chiarezza e ci hanno riferito che la riporteranno" ai vertici politici del M5S.

Secondo fonti del M5s "c'è stato un clima costruttivo. Il M5S ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari, per noi è un punto fondamentale e propedeutico. Servono garanzie su questo aspetto".

Il capogruppo M5S Francesco D'Uva però tiene a precisare: "Dal taglio dei parlamentari dipende tutto il dialogo sul resto, abbiamo chiesto garanzie in merito. Poi è chiaro che ci sono altre cose di altro carattere che vanno rimandate ad altri tavoli, e ai rispettivi capi politici". E aggiunge: "Non abbiamo tavoli con altre forze politiche. Questo è il tavolo principale, anche perché anche guardando i rispettivi punti non mi sembra ci siano problemi di sorta".

© Riproduzione riservata