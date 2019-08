Salvini: "Accordo con Renzi e la Boschi? Il M5S vuole svendere l'Italia"

Continua il botta e risposta tra Lega e Pd su un possibile accordo del partito democratico con il M5s. "Se qualcuno nella villa vista mare decide di svendere l'Italia con un accordo con Renzi, Prodi e la Boschi lo spieghi agli italiani. Io sono convinto che bisogna solo andare avanti, se qualcuno ha nostalgia di accordi con Renzi e la Boschi ha sbagliato compagno di viaggio", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della festa della Lega Toscana a Massa.

"Il governo degli sconfitti spieghi agli italiani come intendono fare la manovra economica - ha aggiunto -. Una volta tanto sono d'accordo con Calenda, succede anche questo". "C'è qualcuno a Roma che si sta spartendo poltrone e poltroncine - ha concluso -, la Lega non è nata per fare questo", "martedì ascoltiamo Conte e in base a quello che dice e valutiamo".

E ieri era arrivata una risposta di Maria Elena Boschi alle dichiarazioni di Salvini che parlava di mummie. L'ex ministro ha pubblicato su Twitter una foto in costume e scritto: "Salvini che dice: 'siamo attaccati da un gruppo di renziani' ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago".

