Salvini su Facebook: "Senza elezioni ci si risiede ad un tavolo"

"Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato, non perchè lo dice Salvini ma l'hanno detto milioni di italiani in tutte le elezioni", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini in diretta su Facebook.

"Qua gli unici veri traditori saranno quelli che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi e alla Boschi". "C'è chi sta lavorando per riportare nei palazzi del potere i bocciati dal voto. Che democrazia è questa? Non darò mai a nessuno - aggiunge - la soddisfazione di aprire i portoni e far entrare Renzi e il Pd".

"Ex assessore, sinistra e 'democratica', del Comune di Genova dichiara al mondo che infilerà spilloni un un bambolotto con la mia faccia. Ormai sono arrivati ai #voodoo", ha scritto in un tweet Matteo Salvini in risposta a un post di una ex assessore comunale di Genova che ha pubblicato una foto con un bambolotto-puntaspilli con il volto del ministro dell'Interno.

"O governo o voto, mai con Renzi o Boschi. Se qualcuno vuole regalare agli italiani un futuro fondato sul passato, sui porti aperti, sul jobs Act, sulla Fornero, avrà in me un avversario senza paura".

© Riproduzione riservata