La crisi di governo e le alleanze in Sicilia: Musumeci a un bivio

La crisi di governo e l’ipotesi elezioni scaldano il toto-alleanze anche in Sicilia.

Come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, gli scenari che si prospettano sono due: la riunificazione del centrodestra (Lega, Fi, FdI, Popolari e Diventerà Bellissima) o una sfida interna nel centrodestra, soprattutto nei 36 collegi uninominali in cui si vota con le preferenze, fra la Lega (eventualmente in asse con Fratelli d'Italia) e un'area composta da Forza Italia, Udc e i movimenti centristi. C’è da capire da che parte si schiererebbe il movimento di Musumeci Diventerà Bellissima.

Il presidente della Regione, nel frattempo, ieri ha mandato un avviso ai naviganti: «Il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità. Altrimenti è meglio evitare di venire a chiedere i voti al Sud».

