Bruxelles blocca i fondi Ue alla Regione: irregolarità sulle spese

Bruxelles ha decretato lo stop nell'erogazione dei fondi comunitari alla Sicilia. Attraverso una lettera, il direttore generale della Politica regionale, Marc Lemaitre, punta il dito sulle procedure seguite dalla Regione per aumentare negli ultimi mesi i livelli di spesa ed evitare di perdere i finanziamenti comunitari.

Da Bruxelles, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno comunicato l'interruzione dei pagamenti per almeno sei mesi e quindi che non rimborseranno le somme che la Regione ha già certificato nei primi sei mesi di quest'anno ovvero ben 10 milioni.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE