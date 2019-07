Reddito di cittadinanza, 60 milioni in Sicilia per assumere 429 navigator

Registrato ieri dalla Corte dei Conti il decreto del ministro del Lavoro Luigi Di Maio per il potenziamento dei Centri per l’Impiego e procedere, così all’assunzione a tempo indeterminato di 4 mila persone. Soddisfatta la senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5s), presidente della Commissione Lavoro, che afferma: «Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella riforma delle politiche attive del Lavoro, disegnata parallelamente all’introduzione del reddito di cittadinanza».

Degli oltre 800 milioni stanziati a livello nazionale, per la Sicilia sono destinati quasi 32 milioni e mezzo di euro per l’anno 2019 e quasi 28 milioni per il 2020, per un totale di oltre 60 milioni di euro. Grazie a queste somme, si potrà così procedere all’assunzione di 429 navigator nella regione.

«Questo Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego - conclude - renderà efficaci queste strutture che avranno, finalmente, la centralità nell’incontro fra la domanda e offerta di lavoro, funzione che era stata dimenticata dai precedenti Governi, non riuscendo a rispondere alle legittime esigenze dei lavoratori».

