Di Maio, Arata? Serve chiarezza ma non dubito di Salvini

Il caso Arata può portare a un’incrinatura nella maggioranza? «Credo che questi temi in questo momento richiedano il massimo della chiarezza. È quello che ho chiesto anche alla magistratura. Per il resto io non ho ragione di dubitare di Salvini. Noi lavoriamo bene insieme in questo governo e portiamo a casa i risultati». Così risponde ai giornalisti il vicepremier Luigi Di Maio, oggi in visita al 49/o Giffoni Film Festival.

«A settembre - dice Di Maio - dobbiamo portare a casa il taglio definitivo di 345 poltrone da parlamentare della Repubblica. Se la votiamo, veramente sarà una riforma storica che nessuno è riuscito ad approvare prima: parlamentari che approvano l’abolizione di se stessi. Una grande riforma che vedo spaventa molti. E quei molti stanno provando a buttarci giù come governo».(ANSA).

