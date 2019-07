Autonomia, Musumeci: "Rischio che chi è più ricco lo diventi ancora di più"

"Il regionalismo differenziato è un’innovazione sul piano costituzionale. Un’esperienza senza precedenti. E come avviene in questi casi suscita perplessità, diffidenze e timori. E’ comprensibile. Per questo noi Regioni del Sud riteniamo che la questione non possa essere legata e circoscritta alle tre Regioni che ne hanno fatto formale richiesta".

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo stamane alla trasmissione Omnibus su La7 dedicato al tema del regionalismo differenziato.

"Abbiamo il dovere di chiederci quali saranno le ricadute sul meccanismo di trasferimento di risorse alle Regioni - ha spiegato Musumeci - quali le influenze sul passaggio di risorse dal centro alla periferia. Non c'è il pericolo - si è chiesto il governatore - che col regionalismo differenziato assieme a nuove deleghe oggi in capo allo Stato ci sia il pericolo che chi è ricco diventi sempre più ricco, e chi è povero diventi sempre più povero?".

© Riproduzione riservata