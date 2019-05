Palermo, scuola annulla la presentazione di un libro. Gasparri: "Rimuovere il preside"

Continua a fare discutere la decisione del preside dell'istituto alberghiero "Pietro Piazza" di Palermo che ha annullato la presentazione del libro "La cucina futurista", di Filippo Tommaso Marinetti e Fillia, la cui ristampa anastatica, curata dal Centro librario occidente di Palermo, era uscita lo scorso febbraio.

"In questo clima di isterismo creato da eserciti di faziosi, che operano nella politica, nelle università, nelle scuole e nella televisione, assistiamo a Palermo a un episodio sconcertante che sto denunciando con una interrogazione al Ministro dell’Istruzione e al Ministro per i Beni Culturali", lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.

"Un dirigente scolastico palermitano, tale Vito Pecoraro, un nome da imparare a memoria, ha vietato un evento nel quale si doveva presentare un libro sulla 'Cucina futurista' di Filippo Tommaso Marinetti, il noto fondatore del Futurismo. Un comportamento di questo tipo è vergognoso, turpe, intollerabile", continua.

"Mi recherò nei prossimi giorni a Palermo, nel luogo dove doveva essere presentato il libro, per contestare democraticamente - ha aggiunto -, pacificamente e pacatamente chi si è reso responsabile di una tale, idiota censura. Il Futurismo è l’ultimo movimento culturale italiano che ha avuto una diffusione planetaria nel secolo scorso".

"E viene celebrato con mostre e rassegne in tutta Italia. Peraltro - prosegue -, il volume era dedicato alla cucina futurista, uno dei tanti temi che quel movimento culturale ha investigato insieme a quelli più strettamente artistici. Questo Pecoraro offende la cultura italiana e chiediamo che venga cacciato con immediatezza da qualsiasi incarico. Mi onorerò di poterglielo dire in faccia a Palermo nei prossimi giorni, appena gli impegni della campagna elettorale saranno cessati e avrò tempo per farlo".

