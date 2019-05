Mare Jonio, Salvini: "Con il decreto sicurezza bis sarebbe stata multata e sequestrata"

«Io sono un padre, non potrei mai dire a qualcuno: "lasciateli annegare". Semplicemente, se uno interviene poi deve rispettare la legge. Se arriva la Guardia costiera libica ubbidisci alla guardia costiera libica; non esiste che c'è una nave dei centri sociali che arriva in Italia. Se non rispetta le leggi viene sequestrata. Se fosse in vigore il decreto sicurezza bis lsa Mare Jonio sarebbe stata multata e sequestrata».

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al programma '1/2 in più' su Rai3. (ANSA).

