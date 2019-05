Taglio dei parlamentari, via libera della Camera: la distribuzione regione per regione

La riforma approvata dalla Camera avrà anche importanti ripercussioni geografiche e certamente sarà oggetto di critiche da parte delle regioni che potrebbero avere qualcosa da dire su una riduzione di rappresentanza che

garantisce di meno le diverse composizioni e minoranze.

Ovviamente la variazione percentuale è simile ma non uguale per tutte le regioni e naturalmente non ha toccato la piccolissima Val D’Aosta che avendo già oggi un solo parlamentare non potrebbe scendere a zero. L’altra regione piccola, il Molise, perderà invece un parlamentare su tre.

«In questo modo sarà compromesso un equilibrio che finora ha assicurato un’equa rappresentanza di tutti i gruppi

linguistici», obietta per esempio la Svp che ha votato contro il provvedimento.

Ecco un confronto del numero dei deputati attualmente eletti in ciascuna circoscrizione elettorale e quelli che verranno eletti se la riforma che tagli i parlamentari verrà approvata anche nella seconda lettura.

CAMERA

n.attuale n.futuro Var %

Piemonte 1 23 15 -34,8%

Piemonte 2 22 14 -36,4%

Lombardia 1 40 25 -37,5%

Lombardia 2 22 14 -36,4%

Lombardia 3 23 14 -39,1%

Lombardia 4 17 11 -35,3%

Veneto 1 20 13 -35,0%

Veneto 2 30 19 -36,7%

FVG 13 8 -38,5%

Liguria 16 10 -37,5%

Emilia-Romagna 45 29 -35,6%

Toscana 38 24 -36,8%

Umbria 9 6 -33,3%

Marche 16 10 -37,5%

Lazio 1 38 24 -36,8%

Lazio 2 20 12 -40,0%

Abruzzo 14 9 -35,7%

Molise 3 2 -33,3%

Campania 1 32 20 -37,5%

Campania 2 28 18 -35,7%

Puglia 42 27 -35,7%

Basilicata 6 4 -33,3%

Calabria 20 13 -35,0%

Sicilia 1 25 15 -40,0%

Sicilia 2 27 17 -37,0%

Sardegna 17 11 -35,3%

Valle d’Aosta 1 1 0,0%

Trentino-AA 11 7 -36,4%

Estero 12 8 -33,3%

Italia 630 400 -36,5%

SENATO

n.attuale n.futuro var%

Piemonte 22 14 -36,4%

Valle d’Aosta 1 1 0,0%

Lombardia 49 31 -36,7%

Trentino-AA 7 3+3 -14,3%

Veneto 24 16 -33,3%

FVG 7 4 -42,9%

Liguria 8 5 -37,5%

Emilia-Romagna 22 14 -36,4%

Toscana 18 12 -33,3%

Umbria 7 3 -57,1%

Marche 8 5 - 37,5%

Lazio 28 18 -35,7%

Abruzzo 7 4 -42,9%

Molise 2 2 -0,0%

Campania 29 18 -37,9%

Puglia 20 13 -35,0%

Basilicata 7 3 -57,1%

Calabria 10 6 -40,0%

Sicilia 25 16 -36,0%

Sardegna 8 5 -37,5%

Estero 6 4 -33,3%

Italia 315 200 -36,5%

© Riproduzione riservata