Di Maio a Castelvetrano: "Niente più manager della sanità dalla Regione, dalla Lega resistenza al taglio stipendi"

«Toglieremo alla politica regionale la possibilità di nominare i vertici della sanità. Ci vorrà un po', ma faremo la legge. Magari litigheremo un po' perché i governatori del Nord non vorranno rinunciare a nominare i manager della sanità. Si faranno concorsi». Così il vice premier Luigi Di Maio in comizio a Castelvetrano a sostegno del candidato sindaco del M5s Enzo Alfano.

«Ho visto resistenze della Lega, ma se ne facciano una ragione: gli stipendi dei parlamentari si tagliano - ha aggiunto Di Maio -. Con la legge che abbiamo fatto sui vitalizi, la Regione siciliana rischia di perdere 70 milioni di euro per non tagliare 7 milioni di vitalizi agli ex parlamentari».

