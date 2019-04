Europarlamentarie M5s, Corrao: "Capilista esterni? Lo prevede il regolamento"

"Ho ricevuto decine di messaggi per questa vicenda del capolista, mi avete inviato attestati di stima (di cui vi sono estremamente grato) e ho letto tantissimi post in cui si chiede che il capolista per la circoscrizione Isole debba essere io, in quanto più votato dagli iscritti. Voglio mettere in chiaro alcune cose su questa vicenda, perchè ho letto alcune ricostruzioni giornalistiche molto fantasiose e spesso da una ricostruzione fantasiosa nasce un racconto sbagliato, come se qualcuno volesse estromettermi dalla corsa o dalla lista per le europee". È quanto scrive su Facebook Ignazio Corrao del Movimento cinque stelle.

"A me essere o non essere capolista non interessa, non cambia nulla. L’ordine di chi viene eletto lo decidono i cittadini con il proprio voto di preferenza. Non è importante essere capolista, l’importante è comportarsi da capolista. Andrò ancora una volta Comune per Comune, quartiere per quartiere, guardando le persone negli occhi. Spiegando quel che abbiamo fatto e quel che dobbiamo ancora fare per risollevarci insieme dai disastri della malapolitica nostrana. Lo farò, lo faremo, con la consueta determinazione che abbiamo sempre avuto".

