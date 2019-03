Forza Italia, Berlusconi: "Noi indispensabili come 25 anni fa. Mi candido alle Europee"

"Berlusconi "Forza Italia" per cambiare l'Europa" questo sarà il simbolo per le prossime elezioni europee presentato questa mattina da Silvio Berlusconi durante l’Assemblea Nazionale del partito. «Siamo stati e saremo la spina dorsale del centrodestra in Italia e in Europa», afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, arrivando al Palazzo dei Congressi, dove si tiene l’assemblea degli eletti azzurri.

«Oggi la situazione è più grave di 25 anni fa: questi signori dei Cinque Stelle sono incompetenti, dilettanti e quindi pericolosissimi», afferma Berlusconi, concludendo i lavori dell’assemblea degli eletti azzurri.

«Considerando questa situazione e la necessità di un cambiamento totale dell’Europa, bisogna lavorare all’interno del Ppe e abbiamo visto che è possibile arrivare a questo cambiamento. E’ emerso che serve una nostra presenza forte, importante e questo mi ha fatto decidere di presentare la mia candidatura, per combattere quest’altra battaglia», ha detto il leader di Forza Italia. «Dobbiamo - ha aggiunto - ripetere il miracolo in Europa e far sì che ci sia un nuovo centrodestra con il Ppe e altri partiti che non appartengono alla sinistra».

