Musumeci attacca Toninelli: "Lo usano come galoppino elettorale". E apre sul referendum per il Ponte sullo Stretto

"Abbia rispetto il Ministro e la smetta di apparire come un galoppino elettorale alla ricerca di consenso sul lavoro svolto da altri Enti e Istituzioni". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, replicando alle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, durante la sua visita in Sicilia, ieri ed oggi.

"Siamo preoccupati per la condotta del ministro Toninelli, per certi aspetti simpatico per altri versi come cascato dalle nuvole. Però anche la pazienza ha un limite", ha spiegato Musumeci, che ha aggiunto: "E' convinto che al Governo della Regione ci sia gente incapace di intendere e volere. Noi pretendiamo rispetto dal Ministro, nei ruoli, nel linguaggio e nello stile. Non può continuare a compiere passeggiate dall’amaro sapore elettoralistico a poche settimane dalle elezioni europee frequentando quei cantieri che il Governo della Regione siciliana con un’azione tenace e incessante ha consentito di diventare vivi dopo un anno di attività e pressioni nei confronti di Anas o Rfi".

Il governatore poi apre sul Ponte sullo Stretto:"Il ministro Toninelli non può dire che è offensivo parlare di Ponte sullo Stretto, non glielo consentiamo a casa nostra. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di indire un referendum sul Ponte dello Stretto tra i siciliani per capire se quest’opera, che non esclude la riqualificazione e il potenziamento della rete infrastrutturale dell’isola, sia realmente condivisa dal popolo siciliano oppure no".

© Riproduzione riservata