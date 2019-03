Italia-Cina, Xi Jinping incontra Mattarella: "Più intese commerciali". Domani visita in una Palermo blindata

"L'avere il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping scelto la nostra Isola come unica Regione italiana da visitare, a margine del vertice romano, è per noi siciliani motivo di orgoglio. Un desiderio, questo, che già mi aveva anticipato, seppur riservatamente, l'ambasciatore della Cina in Italia Li Ruiyu, nel corso della visita a Palazzo d’Orleans dello scorso febbraio. E già in quell'occasione chiesi al diplomatico di far conoscere al presidente il mio apprezzamento per questa scelta»" Lo dice in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che domani accoglierà in aeroporto a Palermo il capo di Stato cinese.