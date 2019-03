Diciotti, il Senato vota no all'autorizzazione a procedere contro Salvini

L'Aula del Senato nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Anche se i risultati sono parziali perché si potrà votare fino alle 19, dal tabellone elettronico si può vedere una prevalenza di voti verde. Che significa voto a favore della relazione della giunta che chiedeva di non rinviare a giudizio il ministro Salvini.

Il risultato sarà ufficializzato alle 19 con la chiusura delle votazioni.

Alla dichiarazione di voto del senatore M5s Mario Giarrusso che ha annunciato il no del Movimento all'autorizzazione a procedere al ministro dell'interno Matteo Salvini, sono seguiti gli applausi del vicepremier e degli altri senatori della Lega, in piedi. Contemporaneamente i senatori di Pd e Leu hanno urlato: "Vergogna vergogna".

Prima delle dichiarazioni di voto, è intervenuto in Aula Matteo Salvini: "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente", ha detto il ministro dell'Interno.

"Chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano a chi combatte il business dell'immigrazione clandestina. Io e il governo a cui mi onoro di appartenere non saremo mai complici dei trafficanti di droga e di armi", ha detto in Aula al Senato il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo sul caso

Diciotti.

© Riproduzione riservata