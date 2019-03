Ars, "collegato" ancora in alto mare: oltre 700 gli emendamenti da esaminare

Ancora un nulla di fatto in commissione Bilancio, all'Assemblea Regionale Siciliana, dove "lievitano" gli emendamenti al "collegato" che, da circa 500, superano quota 700.

Una sorta di Finanziaria bis che ha bisogno di tempo, molto tempo e così i lavori si fermano nuovamente. Le opposizioni hanno aspramente criticato la decisione di alcune forze della maggioranza di esaminare soltanto alcuni testi raccolti in due maxi emendamenti e si sono appellati al regolamento.

E così tutto nuovamente fermo in attesa che gli uffici assemblino i testi ultimamente presentati. Solo a quel punto la commissione Bilancio potrà nuovamente tornare a riunirsi ed esaminare il collegato.

Sembra dunque veramente difficile che il collegato possa essere approvato entro il 31 marzo, così come sostenuto dal governo regionale.

Nell'opposizione, intanto, c'è chi parla di "paralisi istituzionale", chi ritiene che il collegato "non vedrà mai la luce" e chi denuncia che si sia trasformato in un "elenco di norme di spesa clientelari per oltre 15 milioni di euro".

