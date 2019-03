Tagli ai vitalizi, Miccichè: "Sarà una commissione a decidere". M5s: "Si faccia presto"

"La Conferenza dei capigruppo dell’Ars ha deciso di nominare una Commissione assembleare che, dopo un attento studio sulle ricadute dei tagli sui vitalizi, dovrà redigere un apposito disegno di legge. Sarà, quindi, competenza del Parlamento siciliano varare una norma che stabilirà come e se ridurre gli stessi vitalizi". Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, al termine della Conferenza dei capigruppo.

"Una volta varata la legge regionale non sarà più necessario che il taglio dei vitalizi venga deliberato dal Consiglio di Presidenza dell’Ars", sottolinea Miccichè.

"Avremmo preferito che la decisione fosse presa dal Consiglio di presidenza - afferma il deputato 5 stelle e vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri -, va comunque bene anche la commissione e la successiva legge approvata dall’Ars, l’importante è che i tagli si facciano e si facciano entro il 30 aprile, per evitare una grossa riduzione dei trasferimenti statali, che costerebbe ai siciliani la bellezza di 70 milioni di euro. La notizia di oggi - afferma il deputato - è che l’iter va avanti. Ed è un’ottima notizia. Va ora rispettata la tempistica, visto che la finanziaria nazionale in questo senso è categorica. Se si va oltre il 30 aprile, scatteranno, inesorabili, i tagli ai trasferimenti da Roma che sconteranno i siciliani, e questo non possiamo permetterlo".

"Quella del taglio dei vitalizi degli ex parlamentari, o meglio della loro rimodulazione in proporzione ai contributi effettivamente versati, è - dice - una vecchia battaglia del Movimento 5 stelle, già andata in porto alla Camera e al Senato".

