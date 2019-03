Alt a nuove sale scommesse e slot in Sicilia, guerra al gioco d’azzardo: all’Ars pronta la legge

Alt a nuove sale scommesse e slot in Sicilia. La commissione Sanità dell'Ars ha approvato un disegno di legge che vieta l'apertura di nuovi centri scommesse, ma anche la semplice sistemazione di slot machine in bar o tabaccherie se nei pressi dei locali ci sono scuole, ospedali, chiese, caserme e luoghi di aggregazioni in genere. Ne dà notizia un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia di oggi.

Il testo ha ottenuto il via libera all'unanimità. L'obiettivo dichiarato è quello di arrestare la rapida crescita di sale gioco e slot machine che negli ultimi anni si è registrata in Sicilia.

Altri dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE