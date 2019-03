Sicilia, manca l'assessore Armao e si ferma la Commissione Bilancio: stop al 'collegato'

La discussione del collegato alla Finanziaria slitta alla prossima settimana e scoppia la polemica. La Commissione Bilancio, rinviata ad oggi dopo che Musumeci aveva deciso una pausa di tre giorni per commemorare l'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa morto nella tragedia aerea dopo il decollo da Addis Abeba, subisce un nuovo stop.

L'assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao non è in Sicilia bensì a Bucarest e così questa settimana nuovo nulla di fatto. Anche l'Aula, rinviata a data da destinarsi, sempre per la tragica scomparsa, non si è riunita durante questi giorni e, al momento, non si sa quando inizieranno i lavori.

"L'assessore Gaetano Armao non scopre certamente oggi di essere stato invitato a Bucarest a partecipare al summit del Comitato delle Regioni. Non comprendiamo pertanto come mai non abbia comunicato preventivamente alla Commissione Bilancio la propria impossibilità nel partecipare alla seduta odierna", dichiarano i deputati del Movimento 5 stelle all’Ars componenti della Commissione Bilancio Luigi Sunseri, Sergio Tancredi e Stefano Zito.

"L’assenza di Armao - aggiungono -, è l’ennesima dimostrazione di mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento che oggi doveva riunirsi per discutere il collegato e che invece si trova a rinviare ancora alla prossima settimana".

"L'atteggiamento di Armao - spiegano i deputati - conferma una superficialità e una mancanza di rispetto verso l’assemblea che sono incomprensibili. Un atteggiamento che peraltro rallenta i lavori di un’Assemblea che lavora troppo poco".

