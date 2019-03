La riclassificazione dei regionali in commissione Ars

Riclassificazione dei regionali e ispettori del lavoro. Oggi in Commissione Lavoro all’Ars, con il presidente Luca Sammartino e i deputati che ne fanno parte, si è parlato in particolare di personale delle categorie A e B e la Cisl Fp Sicilia, ascoltata in audizione, ha chiesto «misure urgenti per dare riposte a questi lavoratori che, pur se con contratti di livello inferiore, svolgono nella maggior parte dei casi mansioni di livello superiore».

La proposta del sindacato è stata quella di affrontare la questione con una norma inserita nel collegato alla Finanziaria, che sarà discusso nei prossimi giorni, e che preveda una deroga al blocco delle assunzioni, con la possibilità di recepire le progressioni previste dalla Madia a livello nazionale. «La Commissione ha apprezzato l’idea e si è impegnata in questa direzione - spiegano Fabrizio Lercara e Alfredo Piede, della segreteria regionale della Cisl Fp Sicilia - Abbiamo chiesto anche leggi speciali, con la previsione di incentivi economici, per affrontare le emergenze più urgenti, come quella sui centri per l’impiego che dovranno gestire il reddito di cittadinanza, e comunque sempre nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione».

