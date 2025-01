Bilancia, viaggi di lavoro o contatti utili si mostrano costruttivi: l'oroscopo di oggi sabato 25 gennaio

Occhi aperti! Nelle nuove società non fidiamoci del primo venuto! Puntiamo sull’intuito per testare le persone con cui avremo a che fare. Potrà capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e infallibile: non facciamone un dramma!

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna e Giove ci offrono pieno sostegno, soprattutto se abbiamo a che fare con l’estero e con la possibilità di esprimere la nostra creatività. Un’occasione insperata ci consentirà di visitare un luogo che ci attira, non lasciamocela sfuggire!

Vergine. 24/8 – 22/9

Spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferriamo il grandangolo, troveremo il capo della matassa. Facciamo riferimento alla logica e all’organizzazione per sventare un caso di distrazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non c’è miglior passaggio per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti utili si mostrano costruttivi. In caso di prove da sostenere, avremo il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le configurazioni astrali ammorbidiscono le asperità, senza sottrarci forza. La presa che abbiamo sugli altri aumenta in modo esponenziale. Un leggero ma regolare esercizio fisico ci gioverà. La pratica agonistica richiede più preparazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna ostile a Saturno suggerisce di lasciare le fantasie sullo sfondo e di concentrarci sulla realtà, bella o meno bella che sia. Sebbene a prezzo di qualche tensione, riusciremo a scongiurare il rischio di veder naufragare un desiderio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cerchiamo di ravvivare in tutti i modi la situazione di stasi creatasi con i colleghi: dialoghiamo, coltiviamo un progetto in comune. Desiderio di quiete, umore schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con noi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Sagittario è, come sempre, fonte di ricarica e di stimoli. In ufficio collaboriamo senza competere, dando il meglio di noi stessi. Amici forse conosciuti in viaggio si fanno vivi dopo tempo, con un invito che ci riempie di gioia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un pragmatismo ben sostenuto può consentirci di dare il giusto peso alle nostre percezioni e di guardare la realtà nella giusta prospettiva. Animo! Un appunto mosso dai piani alti non è la fine del mondo, anche se in verità non è meritato.