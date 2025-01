Acquario, passato e futuro in perfetto equilibrio: l'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 21 gennaio

Neanche il fatto che siamo al lavoro può toglierci il sorriso, grazie alla Luna in Bilancia, dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito. È la giornata ideale per occuparci d’arte, cambiare stile e fare acquisti mirati di abbigliamento.

Leone. 23/7 – 23/8

Non lasciamoci sfuggire un’occasione d’oro e con una mossa tempestiva portiamo a termine con successo affari, trattative e... conquiste. Voglia di nuovi acquisti, creatività e recupero di un rapporto che sta attraversando una fase di crisi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il lavoro resta la nostra croce e delizia. Il senso del dovere vince la voglia di trasgressione e collaborare con gli altri elimina i colpi di testa. La gestione finanziaria reclama polso deciso. Niente tentennamenti e imprese azzardate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tra gli amici ci facciamo pubblicità e riscuotiamo consensi. Abbiamo carisma e con le nostre trovate ci aggiudichiamo un buon seguito di ammiratori. La facciata è spensierata, ma dietro coviamo pensieri duri da digerire. Giù la maschera!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se a causa di un’incomprensione con amici e parenti si è interrotto il dialogo, cerchiamo soluzioni ragionevoli e vantaggiose per tutti. Gestita con equilibrio, ogni relazione migliora e persino la quotidianità acquista una nota piacevole.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un successo legale, una multa scampata, una controversia che si risolve a nostro favore sono sufficienti per farci sentire baciati dalla fortuna. Da non escludere un incontro con un ex mai dimenticato. Chissà che non ricominci proprio ora.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non tutto ciò che abbiamo in mente può essere messo in pratica, soprattutto a causa della situazione esterna che non è ancora definita. Se qualcosa o qualcuno ci ha deluso, è tempo di lasciare i brutti ricordi alle spalle. Ritorniamo in pista!

Acquario. 21/1 – 19/2

Un martedì costruttivo, grazie al Sole congiunto a Plutone che si fa in quattro per infonderci sicurezza. Passato e futuro in perfetto equilibrio. Siamo aperti e comunicativi, ma con un fondo di serietà che piacerà soprattutto ai superiori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Interessanti queste ore dal ritmo lento, ma che offrono ampi spunti di riflessione in merito a problemi economici di un certo rilievo. Valutiamo le operazioni finanziarie con occhio critico, ma lasciamo che sia l’intuito ad avere la meglio.