Scorpione, non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe i sentimenti: l'oroscopo di oggi, domenica 19 gennaio

Qualche dissidio per questioni d’interesse, ma il nostro umore positivo farà emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, anche se va saputa gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Creatività, impeto, desiderio di esprimerci. I numeri per realizzare grandi progetti li abbiamo, ma come solito, faremo tutto da soli. Prendiamoci però la responsabilità di agire senza la pretesa di ottenere subito tutto ciò che vogliamo.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Bilancia tanti punti in più per l’amore. Che sia un inizio o una situazione avviata, abbiamo un bonus. Sfruttiamolo bene! Nelle amicizie, occhio agli “investimenti” sbagliati di fiducia. Cerchiamo di capire chi abbiamo davanti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se talvolta ci è mancato il coraggio di rischiare, oggi che ci sentiamo un cuore da leoni, lanciamoci verso il “nuovo” senza tentennare. Le idee chiare su che cosa vorremmo realizzare le abbiamo: afferriamo al volo il treno delle opportunità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Puntiamo sulla capacità di adattamento e su un pizzico di opportunismo, per trarre il meglio da eventuali cambiamenti sul lavoro. Con l’apporto di Plutone, la Luna nel segno acquista spessore e profondità. E il passato diventa una risorsa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La carriera ci riserva sorprese e potrà davvero cambiarci la vita in meglio, se sapremo abbandonare sospetti e atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe i sentimenti. Un bel colpo di fortuna!

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna riequilibra le emozioni e ci rimette subito in pista. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa evolvono a nostro favore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se ci saranno intoppi, con la forza che viene dalla sicurezza in noi stessi e da una visione lucida degli eventi, li rimuoveremo subito. I sestili di Mercurio con Saturno e Venere mettono in azione la logica e connettono la mente al cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

In trigono a Plutone nel nostro cielo, la Luna in Bilancia accresce carisma e potenziale seduttivo. Aspettiamoci trasformazioni e novità. Gli effetti li vedremo nel tempo, per ora avvertiremo solo lievi brontolii del “vulcano” che è in noi.

Pesci. 20/2 – 20/3

I transiti cullano l’ambizione, ma naturalmente dovremo fare la nostra parte a cominciare da oggi: nuove collaborazioni e proposte imperdibili. L’incontro Mercurio, Saturno e Venere ci darà delle soddisfazioni nei contatti e ottime notizie.