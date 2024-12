Gemelli, il partner vi accusa di essere freddi: l'oroscopo di oggi, lunedì 30 dicembre

Con la Luna in Capricorno, preferirete agire in solitudine, piuttosto che con i colleghi. Oggi vale il detto: “Chi fa da sé, fa per tre”. Riconoscete il giusto merito a chi sa regalarvi quotidianamente del tempo di qualità, per amicizia o amore.

Basta il passaggio della Luna in Capricorno per complicarvi la vita: siete bersagliati da troppe domande e scarseggiate di diplomazia. Il rientro al lavoro avviene con il piede sbagliato: nel trattare con i colleghi peccate di presunzione.

Leone. 23/7 – 23/8

Lunedì di meditazione: tirate le somme dell’anno, ormai in dirittura d’arrivo, e stilate la lista di ciò che andrà cambiato nei prossimi mesi. Attendete conferme da parte del capo: avete lavorato così duramente e vi aspettate che l’abbia notato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi tutto procede secondo i piani che vi siete fatti nella mente: il trigono lunare porta determinazione e capacità di centrare l’obiettivo. L’atteggiamento puntuale e meditativo vi salva da un disguido sentimentale che non avevate considerato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La quadratura della Luna in Capricorno vi priva del consueto buonsenso: date in escandescenze per qualsiasi cosa, generando tensione tutt’intorno. Sul fronte amoroso siate cauti: l’esperienza vi ha insegnato che la prima impressione non sempre è giusta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in sestile vi dà la giusta misura per intervenire in una diatriba familiare: con la diplomazia, riuscirete ad appianare le divergenze. Affinerete l’approccio con i colleghi: con qualche piccolo accorgimento, riscuoterete un discreto successo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nonostante siano gli ultimi giorni di lavoro dell’anno, vi viene richiesta maggiore attenzione: è lo sprint finale di un progetto importante. Se venite da una fase di totale assenza di confronto, oggi ritroverete le parole adatte per ricucire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Tutto quello che potevate fare è stato ormai fatto: raccoglierete i frutti nel breve periodo, per merito della congiunzione fra il Sole e la Luna nel segno. Una telefonata riannoda i fili di un rapporto deteriorato. L’amicizia può sopravvivere al tradimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se avete delle rimostranze da fare a un superiore, questo è il momento adatto: i bilanci di fine anno costringono frequentemente alla riflessione. Intesa frizzante per le nuove coppie: la curiosità dei primissimi incontri rende magica l’atmosfera.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Capricorno pone lungo il cammino persone simili a voi, per forma mentis e vitalità: approfittatene, cogliendone la parte migliore. Svilupperete un’adeguata dose di senso pratico per far fronte a un imprevisto, uscendone indenni.