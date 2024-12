Pesci, la Luna consiglia di sfoderare la sensualità: l'oroscopo di oggi giovedì 26 dicembre

Cupi e ombrosi, quest’anno le feste sono capitate in un momento astrale non fortunato. Uscite, mettetevi in gioco, provate a scacciare il malumore. Siete molto tesi, pronti a reagire in modo esagerato. Contate sempre fino a dieci, prima di aprire bocca.

Oggi i sentimenti sono protagonisti: che siano per i genitori, i figli, la dolce metà o gli amici, intorno e dentro di voi si respira aria d’amore. Il trigono lunare dà i suoi frutti: conoscerete una persona interessante e utile per un progetto futuro.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi sentite in balia di emozioni contrastanti, che influenzano la vostra relazione e la serenità: è il regalo, non richiesto, della Luna in quadrato. Lavorando sull’autostima, riuscirete a superare quei blocchi che mettono in crisi alcuni rapporti sociali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Siete un fiume in piena: lo sforzo che state facendo è necessario, legato al desiderio di togliervi dalle spalle pesanti fardelli emotivi. La Luna in Scorpione favorisce incontri interessanti per chi è solo: dal vostro fascino... si salvi chi può!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Siete ammalianti, chi vi sta attorno subisce il magnetismo che sapete profondere. Pur agendo con modestia, riuscite a riconoscere il vostro valore. Un momento di grande intensa con il partner potrebbe spingervi a considerare la convivenza o le nozze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Queste giornate di festa, se vissute dalla parte dell’organizzatore, sono assai impegnative, ma l’ottima riuscita è una grande soddisfazione. Grazie all’intercessione di un amico, potrete recuperare un rapporto deteriorato con un vostro caro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Stanchi di occuparvi della casa e degli ospiti, proponete un’uscita di gruppo: l’idea sarà accolta di buon grado e vivrete qualche ora spensierata. La ritrovata complicità vi regala buonumore. Vi sentirete motivati nelle piccole azioni quotidiane.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile del Sole alla Luna in Scorpione di ieri vi infonde ancora tanta energia: in breve, create l’occasione, vestitevi a festa e buttatevi nella mischia. Il cammino alla ricerca di voi stessi è giunto a una fase cruciale: i prossimi passi sono quelli decisivi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete bersagliati dalla Luna in quadrato: dopo una notte di brutti sogni, affronterete una situazione ostile, in cui dovrete mantenere la calma. Lo stress mentale può essere più dannoso di quello fisico. Cercate di praticare un hobby rilassante.

Pesci. 20/2 – 20/3

Esperti nell’animare le feste, dotati dell’abilità di mettere gli altri a proprio agio: è per queste qualità che siete così richiesti e considerati. La Luna consiglia di sfoderare la sensualità, per far capitolare definitivamente la persona che frequentate.