Toro, nelle feste chiudete le pratiche in sospeso e smaltite gli arretrati: l'oroscopo di domani, lunedì 23 dicembre

La Luna in quadrato offusca la vostra razionalità: apparite caotici nei sentimenti e nelle emozioni. Gli altri capiscono, ma vi evitano. Un inciampo proprio negli ultimi metri mette a repentaglio la riuscita di un progetto a cui tenete molto.

Complice il trigono lunare, avete la sensazione di poter mettere in pratica tutto ciò che pensate. La situazione si va pian piano definendo. Grazie alla rapidità d’azione e alla tenacia, riuscite a piazzarvi sempre nelle posizioni che contano.

Ultimo giorno di lavoro per molti di voi. Da domani parte il lungo ponte delle festività: chiudete le pratiche in sospeso, smaltite gli arretrati. Periodo di bilanci per gli affari di cuore: le conclusioni sono piuttosto positive e incoraggianti.

Lunedì piuttosto faticoso sul fronte emotivo: la Luna in Bilancia vi spinge alla polemica, a cercare un pretesto per litigare a tutti i costi. Fare buon viso a cattivo gioco non sempre aiuta nei rapporti interpersonali: calatevi la maschera!

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in Bilancia, potreste superare felicemente un momento di cedimento, dettato dallo stress e dall’ingombrante senso del dovere. La spontaneità sarà il lasciapassare nei rapporti sociali: nuovi incontri che favoriscono amicizie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sarebbe bello, se chi vi circonda capisse e favorisse il vostro bisogno di ordine! Molto spesso provate a imporlo agli altri, ma senza risultato. La testardaggine potrebbe precludervi la possibilità di valutare a fondo una proposta per espandervi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Malgrado le ferie imminenti, il lavoro resta la vostra croce e delizia. Giove in Gemelli e poi la Luna nel segno, in sestile a Marte e Mercurio, vi sostengono. Prendete in esame un eventuale trasferimento, se funzionale alla sopravvivenza della vostra storia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Atmosfera di fuoco e fiamme, per via dell’amore che rende elettrico tutto ciò che tocca. Vi aspettate mille belle sorprese, ma state attenti a non scottarvi. Avete voglia di sperimentare, provare cose diverse, esplorare nuovi territori e spazi di pensiero.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dovete subire una lamentela del partner circa la vostra esigenza di libertà: la Luna sorridente a Mercurio vi aiuta a spiegare ciò che sentite. Affrontare una delusione con una riflessione profonda permette di farsene più in fretta una ragione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le spiccate difficoltà di comunicazione si ripercuotono sul vostro umore: la Luna in Bilancia invita a mantenere i nervi saldi in ogni caso. Affronterete questa giornata con l’ansia di non riuscire a portare a termine tutti gli impegni presi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il trigono della Luna vi rende presenti e partecipi: alcune scelte professionali, in grado di produrre rivoluzioni proficue, spettano solo a voi. Gestite con equilibrio ogni tipo di legame affettivo, preparandovi a vivere un Natale pieno d’amore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi la dolcezza sarà il sentimento dominante nella relazione con il partner. Vi siete accorti di averlo trascurato e cercherete di rimediare. L’aria che si respira al lavoro è pesante: rischiate di scivolare in una sorta di passività controproducente.