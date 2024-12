Bilancia, accettate un invito galante che potrebbe sorprendervi: l'oroscopo di domani giovedì 19 dicembre

L'oroscopo di Barbanera di domani giovedì 19 dicembre 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella vostra relazione si crea la confidenza che favorisce riflessioni e progetti importanti: complice la Luna in trigono, iniziate a parlare di un bebè. Nell’ambiente professionale sorgono problemi di comunicazione: intuizione e sensibilità per superarli.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in Leone, quadrata a Urano, rischia di scaricarvi in mezzo a una guerra: l’attività è teatro di tensioni, la storia d’amore non è da meno. Il legame è vero e profondo, ma il sentimento ha bisogno di essere alimentato spesso da gesti e parole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in sestile a Giove nel segno vi omaggia con una marea di piacevoli sorprese: un’amicizia ritrovata o una serata romantica in arrivo. Se analizzate la vostra immagine allo specchio, con sincerità, acquisirete consapevolezza e armonia.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’aria che si respira si ripercuote positivamente anche sul vostro umore: sarete accondiscendenti sul lavoro e amorevoli con i vostri cari. La tristezza derivante da una delusione affettiva sarà alleviata da una festa divertente o una cena.