Toro, momento d’incertezza del rapporto col partner: l'oroscopo di oggi, lunedì 9 dicembre

La Luna in quadrato porta malumore, costringendovi a lasciare in sospeso il compimento di un progetto: in giornate così, meglio essere cauti. Sarete poco inclini a relazionarvi con il mondo: per accettare inviti aspettate che torni il buonumore.

Il sestile della Luna in Pesci con Urano suggerisce una riflessione. In un momento d’incertezza del rapporto, recuperate il contatto con voi stessi. L’attività procede senza particolari intoppi. Il fisico è messo alla prova da un malanno di stagione.

Un lunedì con la Luna in trigono equivale a grandi sorrisi in ufficio e coccole in famiglia. Anche la fortuna oggi è dalla vostra: sfruttatela! Risolverete una grana legale che vi impensierisce e chi vi è intorno beneficerà della vostra allegria.

Leone. 23/7 – 23/8

Il meteo potrebbe non essere dei migliori, ma la serie di impegni che vi attende vi farà dimenticare questo dettaglio. La tempra non vi manca. Lottate, se ritenete che la vostra idea meriti l’approvazione altrui: saprete essere molto persuasivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mattinata pensierosa, almeno sul lavoro: un battibecco con un superiore vi costringerà ad abbassare le pretese. Ricalibrate i vostri obiettivi. La Luna opposta scuote le finanze: una spesa imprevista mette in discussione il budget mensile.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Prendetevi il pomeriggio libero e dedicatelo a voi stessi: la calma di un centro termale o una passeggiata all’aria aperta fanno al caso vostro. Screzi generazionali con i figli e momenti di confronto con il partner: per fortuna è tutto passeggero.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in trigono al vostro cielo vi regala spirito creativo, combinato a un’evidente preparazione: sul fronte professionale siete inarrivabili. Complice una giusta dose d’intraprendenza, calamiterete l’attenzione di più persone: a voi la scelta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Al risveglio, per colpa della quadratura lunare, vi sentirete scarichi sia fisicamente sia emotivamente. In questi momenti cercate conforto negli amici. Per sfuggire la prospettiva di una serata in casa, rompete gli indugi e organizzate qualcosa con chi amate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Pesci dà una sferzata inattesa alla mattinata: iniziate a sognare un viaggio in una capitale europea, magari con un amico un po’ folle. Se ognuno utilizzasse il buonsenso, si eviterebbero battibecchi inutili: ricordatelo ai vostri familiari.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di trascorrere più tempo con la dolce metà: non si tratta di debolezza, piuttosto di voglia di sentirvi circondati di affetto autentico. Un collega vi dimostra come sia possibile essere amici pur condividendo l’ufficio. Stentate a crederlo!

Pesci. 20/2 – 20/3

Per esigenze economiche, con le imminenti festività che comportano spese importanti, vi troverete ad aumentare sensibilmente il carico di lavoro. La mancanza di costanza nei rapporti interpersonali vi relega in una posizione di fastidioso isolamento.