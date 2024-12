Toro, nel rapporto di coppia rimandate i chiarimenti: l'oroscopo di oggi, venerdì 6 dicembre

La Luna in trigono a Giove vi regala benessere e lucidità per pensare al futuro: ciò che sembra un salto nel vuoto potrebbe rivelarsi un’ottima scelta. Le discussioni sono frequenti, ma edificanti, purché vengano condotte con una buona dose di maturità.

La Luna in Acquario suggerisce di cercare meglio: ciò che desiderate esiste davvero, ma serve lungimiranza. Buona intesa mentale con il partner. Se siete occupati dallo studio per un partecipare a un concorso, non scaricate l’ansia sui familiari.

Leone. 23/7 – 23/8

Dovendo fare i conti con la Luna in Acquario, è probabile che dobbiate affrontare difficoltà e tensioni in famiglia. Trovate una via di fuga. Alla ricerca di un locale dove dar vita a un’attività, valutate bene e non fate scelte troppo affrettate.

Vergine. 24/8 – 22/9

La studiata meticolosità con cui sapete abbinare vino e cibo convince anche l’amico più restio a fare quanto meno un assaggio: che soddisfazione! Se nel gruppo qualcuno tende a eclissarsi, lasciate correre: se è destino, avrete modo di ritrovarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le aspettative per l’imminente fine settimana sono altissime: potete contare sulla Luna per uscire di casa stasera e farvi ritorno lunedì mattina. Una persona per voi speciale vi regala ore esclusive. Sarete in grado di apprezzare ogni suo gesto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’imprevedibilità della giornata scombina i vostri piani: se poi tali piani sono legati ai legami di coppia, preparatevi a momenti di nervosismo. A causa della Luna quadrata, non sarà uno scherzo porre in salvo la nave in mezzo a una burrasca.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in Acquario e la congiunzione Sole-Mercurio, vivrete ben felici in ambito professionale e sentimentale. Ottimi risultati a un esame. Dedicate del tempo al partner: una serata casalinga con un film, sorseggiando un buon calice di rosso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mentalmente stremati dalla settimana lavorativa che volge al termine, potreste ricaricarvi invitando a cena un’allegra e chiassosa compagnia. È il momento di approfittare dell’appoggio dei vostri amici, per prendere una boccata d’aria fresca.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla Luna in sestile al Sole e a Mercurio, mostrerete imperturbabilità di fronte alle preoccupazioni quotidiane. Rimandate ogni problema a lunedì. Se lavorate con chi amate, cercate di essere collaborativi lasciando in disparte le questioni domestiche.

Pesci. 20/2 – 20/3