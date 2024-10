Pesci, qualcuno che viene da lontano vi porterà gioia ed emozioni: l'oroscopo di domani, giovedì 24 ottobre

Ancora per tutto il mese, Marte nel vostro cielo, insieme a Saturno, vi aiuterà nel prendere con determinazione alcune iniziative importanti. Mettete ordine nel vostro cuore ballerino, che ancora non sembra essere pronto per il gran salto.

Potreste sentirvi ansiosi a causa di malesseri fisici, e già sapete che sono cose di poco conto, ma che incidono sull’umore. Provate a fare yoga. Un fresco conoscente si rivolge a voi in qualità di amico, ma lo fa soltanto per opportunismo.

Non credete ciecamente a tutto ciò che vi viene raccontato, il vostro carattere vi porterebbe dalla parte del torto per una presa di posizione. L’amore chiama, se fosse nuovo o passato non importa, siate pronti ad ascoltare cosa ha da dire.

Sfruttate la posizione retrograda di Giove per difendervi dalle avversità, quello che non funziona ora si realizzerà presto senza alcuno sforzo. L’impossibile diventerà possibile, e quello in cui avete speso energie sarà a portata di mano.

Leone. 23/7 – 23/8

Le stelle vorrebbero vedervi belli, forti e grintosi, ma pesa su di voi un cerchio che non è stato ancora chiuso. Ponete un limite e agite. Affari niente male e state spingendo per migliorarli. Vi contraddistingue la grande professionalità.

Vergine. 24/8 – 22/9

La forma fisica è davvero splendida, mantenete questa condizione con un’alimentazione corretta e buon fitness. Attivate autocura e abitudini salutari. Avrete l’impressione che un’opportunità vi sfugga dalle mani, in questo caso pensate che sarà un bene.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La buona sorte è dalla vostra parte, sembrerebbe che non manchi poi molto per essere felici, compreso un certo livello economico e belle notizie. Un incontro imprevedibile, per chi è solo, potrebbe accendere la miccia di una passione duratura.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non alzate troppo la coda, pungendo anche chi, con buone intenzioni, vorrà esprimere un parere differente. Gestite bene le contestazioni. La socializzazione e la convivialità sono in questo momento un argomento di scarso interesse.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alti e bassi d’umore costituiscono per voi la normalità, la cosa buona è che sarete sempre pronti ad avere una reazione energica e risolutiva. Diverrete l’oggetto d’interesse di qualcuno che, riponendo in voi molta fiducia, chiede aiuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi servirà una buona carica di fantasia per dare una mano a un amico a trovare una soluzione a un problema. Per voi tutto sembra sempre fattibile. Possibilità di crescita sia professionale sia personale. Continuate sullo stesso binario, avrete successo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata in cui dovrete avere la capacità di controllo nelle parole e nelle idee, evitando prove di agilità che non farebbero che complicare le cose. Siate prudenti e concentrati, non lasciatevi andare in chiacchiere di cui in seguito potreste pentirvi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Qualcuno che viene da lontano vi porterà gioia ed emozioni. Amicizie e voglia di alleggerire la quotidianità non vi faranno di certo difetto. Il fascino che emanate arriva anche alle persone che non sono di vostro interesse, imparate a dire no.