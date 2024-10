Sagittario, analizzate il vostro legame perché è giunta l’ora di provare a migliorarlo: l'oroscopo di oggi, martedì 22 ottobre

Marte è stabile nel vostro segno, e in collaborazione con Saturno, vi incoraggia a prendere decisioni e ad accettare le sfide, con grinta. Amori instabili e passeggeri, evidentemente non è il momento per i single di intrecciare rapporti.

Grinta e potere nel lavoro vi daranno la forza per superare alcune difficoltà procurate da chi non è professionalmente alla vostra altezza. Si creerà una buona opportunità per fare amicizie stimolanti e utili anche per la vostra attività.

In questo martedì evitate di entrare in conflitto con chi potrebbe provocarvi solo per il gusto di vedere la vostra reazione. Mantenete la calma! Sarete tentati di rimandare un compito assegnatovi, ma il pensiero di sbagliare vi farà desistere.

Leone. 23/7 – 23/8

Non trascurate il sonno: se dormite poco e in maniera agitata, non avrete la giusta carica al mattino. Aiutatevi con un integratore naturale. Vi capiterà di partecipare a un incontro fra amici, approfittatene per scaricare le tensioni

Vergine. 24/8 – 22/9

«Non tutte le ciambelle riescono col buco», il vecchio detto deve farvi pensare che anche a voi perfezionisti può capitare qualche inconveniente. Cogliete al volo alcuni sprazzi di sole, regalandovi del tempo all’aria aperta magari in campagna.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole è in quadratura a Plutone, e questo oggi significa dover raddrizzare tutto quello che non va, quindi affrontate di petto una questione. I vostri moduli di comportamento non sono dei migliori, in questa fase affinare la tecnica sarà vincente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualche titubanza potrebbe turbare l’andamento odierno, programmate qualcos’altro in attesa che i dubbi cedano il posto alle certezze. Diverrete selettivi riguardo le amicizie, preferendo pochi legami profondi invece di molti superficiali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Poche energie in questa giornata, piccoli disturbi fisici potrebbero essere motivo di malumore, ma in breve tornerete di nuovo in forze. Se siete innamorati, analizzate a fondo il vostro legame, è giunta l’ora di provare a migliorarlo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Impetuosi e impulsivi, non accetterete con facilità chi non la pensa come voi, meno che mai chi vi critica, cercate di essere più tolleranti. Per chi è solo ci sarà un incontro che farà scoccare sì la scintilla, ma di un fuoco di breve durata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per voi amici del segno, le quadrature di Mercurio e di Urano potranno scatenare un certo stato di confusione: non effettuate scelte affrettate. Potreste sentirvi nervosi, prendete del tempo per voi, due ore di relax per spezzare la giornata.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nel lavoro riuscirete a creare un ambiente armonioso, ma sarete sensibili alle energie circostanti: potreste incontrare difficoltà in caso di conflitti. La passione amorosa viaggia forte, ma non esponetevi con promesse e giuramenti affrettati.