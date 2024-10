Scorpione, avrete tanta energia per un nuovo progetto: l'oroscopo di oggi, lunedì 21 ottobre

I pianeti che passano nel vostro cielo vi rendono ancora più sensibili del solito, arricchite la giornata con qualche cosa di gratificante. Riceverete apprezzamenti per aver risolto un problema professionale che non era di vostra competenza.

Atmosfera pesante per chi di voi si farà travolgere dal carico di impegni giornalieri, positiva per chi saprà dare una certa priorità alle cose. A breve verrete a sapere che c’è una persona particolarmente interessata a voi, fatevi avanti!

Evitate di farvi coinvolgere in situazioni poco chiare, in questo momento non vi sentite abbastanza lucidi da poter esprimere pareri. La settimana promette bene, sarete belli carichi e pronti a mettere a segno ciò che avete in mente.

Leone. 23/7 – 23/8

Grintosi e battaglieri, è così che gli astri vi vogliono. Porterete avanti le questioni in arrivo con determinazione, ottenendo risultati di rilievo. Il rapporto con una persona scatenerà in voi tanta possessività e gelosia, spesso immotivata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non siate troppo rigidi nel fare un piano di lavoro, rischiereste di ingarbugliare le cose al punto tale da creare alcuni ostacoli nella tempistica. Irradiate fascino e stile, questo vi porterà ad avere occasioni per nuovi incontri scintillanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Buon momento per centrare gli obiettivi professionali, potreste non vederne il riscontro nell’immediato, ma a breve ne sarete orgogliosi. Non siate diffidenti con chi vi è accanto. Non avere fiducia, ricordate, genera dubbi nell’altro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Energia scoppiettante per chi di voi sta studiando la dinamica di un nuovo progetto. Ascoltare i consigli di una persona esperta sarà molto utile. Se vivete un rapporto di coppia, vi assalirà una fastidiosa gelosia. Tranquilli, è ingiustificata.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vostro migliore alleato è il tempo, prendete le distanze da decisioni che all’apparenza sembrano urgenti, accettate consigli in famiglia. La relazione sentimentale non è al massimo, siete esigenti e conflittuali, parlate con sincerità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra mente è sempre in fermento: alla ricerca di soluzioni per voi stessi e per gli altri, vi piacerà essere utili e sentirvi gratificati. Gli scontri, per chi è in coppia, saranno il frutto di una competizione caratteriale, moderate i toni.

Acquario. 21/1 – 19/2

In questo lunedì moderate la tendenza ad essere al centro dell’attenzione, c’è chi farà di tutto per farvi capire che non esistete solo voi. Stabilite le vostre priorità, considerando di pianificare gli appuntamenti a cui non volete mancare.

Pesci. 20/2 – 20/3