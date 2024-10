Pesci, affrontate una faccenda amorosa: non fuggite. L'oroscopo di domani, mercoledì  16 ottobre

I preziosi trigoni di Mercurio e di Venere vi daranno una grande spinta percettiva nonché creativa, sia nel lavoro sia nella sfera privata. Potrete parlare sinceramente con chi amate, mostrando ciò che non va per migliorare il legame.

Se non trovate l’accordo in cui speravate in una faccenda lavorativa, parlatene con un familiare per vedere la cosa nella giusta prospettiva. Immaginate intorno a voi uno spazio aperto dove poter osare con progetti e sogni che vi negate.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete in un periodo in cui potreste fare scelte lucide, ma spesso le critiche e i giudizi vi condizionano. Non mettete in dubbio le certezze. Spesso siete portati a fare proprio il contrario di ciò che vi viene chiesto, non siate puntigliosi.

Vergine. 24/8 – 22/9

All’apparenza l’atmosfera non sembra radiosa, ma vi accorgerete, con un po’ di fantasia e di lungimiranza, che tutto può cambiare in meglio. L’impegno e la serietà con cui porterete a termine un lavoro vi farà sentire profondamente appagati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Quello per cui state adoperandovi attivamente prende forma, e questo provocherà in voi una grande soddisfazione anche dal punto di vista finanziario. Suscitate invidia da parte di chi non conosce bene le vostre qualità, ma vi riconosce le capacità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mostrate agli altri un atteggiamento di sicurezza e un controllo che trasmette fiducia, anche quando avvertite dentro di voi il terreno cedere. Alcuni pensieri e problemi da risolvere offuscano il vostro buonumore, per questo provate a isolarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se vi sentite così meteoropatici, tanto da cercare solidarietà in vi sta accanto, non pensate di poter trovare sempre un’accoglienza calorosa. Nel rapporto a due, chi vi sta accanto troverà in voi dei saggi mediatori di polemiche inutili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna e il Sole in quadratura potranno determinare in voi tensioni e disagio interiore, ma anche una sfida per affrontare gli eventi. Un carico eccessivo di impegni e di pensieri rischia di alterare l’umore e il fisico, evadete!

Acquario. 21/1 – 19/2

Mercoledì favorevole, un sorridente transito di pianeti vi darà energia da vendere, pace e armonia con gli altri, canalizzando tutto al meglio. Uno stato mentale sereno vi aiuterà a modificare alcuni aspetti della vita con effetti sorprendenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi troverete in situazioni che altri avrebbero difficoltà a risolvere, per voi sarà gratificante arrivare a una soluzione per il miglior risultato. Se ci fosse bisogno di affrontare una faccenda amorosa, impegnatevi per chiarirla, non fuggite.