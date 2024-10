Ariete, i risparmi torneranno a crescere: l'oroscopo di oggi martedì 15 ottobre

Sarete spesso tentati di nascondere i vostri pensieri per timore di essere giudicati o fraintesi, questo non vi aiuterà nella comunicazione. Se siete single, avvertirete un senso di leggerezza nel vivere le avventure che si dovessero presentare.

Se non avete già un ruolo lavorativo emergente, sarà proprio quello a cui aspirerete. La cultura e l’esperienza vi accompagneranno alla vetta. Con dolcezza e metodo, portate il partner sempre nella vostra direzione: attenti a non esagerare.

Evitate di generare quel vortice d’insicurezza che rischia di mettere in dubbio le vostre certezze, cercare la perfezione a volte crea danni. I risparmi torneranno a crescere, anche se di tanto in tanto dovrete fare una cernita delle priorità.

Leone. 23/7 – 23/8

Se non tutto va come previsto, non abbattetevi pensando che la sfortuna vi perseguiti, a volte dietro una sconfitta si nasconde una bella opportunità. Venere in Scorpione, opposta a Urano in Toro, potrebbe crearvi calo di fiducia e frustrazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se avete programmato per filo e per segno questo martedì, preparatevi a qualche piccolo cambiamento senza che questo vi rovini l’umore. Usate la diplomazia per mediare le situazioni di contrasto in casa, è importante la vostra presenza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per chi è solo gli incontri interessanti non mancheranno, ma le stelle raccomandano di non pretendere troppo presto impegni a lungo termine. Chi è innamorato potrà gettare le basi per un dialogo aperto e sincero basato sulla complicità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Provare sfiducia e senso di inadeguatezza può disturbare il vostro ego. I pianeti possono essere dispettosi, ma in questo caso è temporaneo. Il vostro fiuto per gli affari è sempre molto mirato e percettivo, è il momento questo di tentare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se questa non è la stagione che preferite, mantenete la vostra positività e il buonumore, sarà così più facile affrontare il quotidiano. Perseguite i progetti non dimenticando che volere è potere, le barriere a volte si possono abbattere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Si risvegliano emozioni profonde nei rapporti familiari come sentimentali: questo accadrà nel breve transito della Luna in sestile a Plutone. La tendenza ad essere sempre operativi senza trascurare mai gli impegni vi provoca troppa tensione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Già da oggi andrete con la testa al fine settimana: vitalità e fantasia neutralizzano i giorni che mancano al nuovo programma a cui pensate. State acquistando sempre più esperienza e pratica nel vostro lavoro e questo vi rende fieri di voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tenete a freno le ambizioni che vi potrebbero trascinare verso chine poco sicure, mentre ben fermo sarà il vostro approccio razionale e concreto. Un po’ di prudenza nelle spese servirà a far quadrare un bilancio che potrebbe essere instabile.