Cancro, avete risparmiato e le spese impreviste non peseranno sul budget: l'oroscopo di oggi, venerdì 4 ottobre

Dalla vostra parte c’è il fronte finanziario super positivo, potete allentare le tensioni in vista di maggiori entrate anche extra lavorative. In famiglia farete fatica a mantenere un clima sereno, e se verrete provocati, siate diplomatici.

I sestili di Nettuno e di Marte creano in voi una grande capacità riflessiva sul senso della vita. Impegnatevi nel lavoro, ma con lentezza. La disponibilità al dialogo non vi manca e ancor più la capacità di comprendere gli altri con empatia.

Venere in Scorpione in trigono a Saturno nei Pesci: questo è un aspetto in grado di dare chiarezza nei sentimenti e grande fedeltà. Le spese impreviste non graveranno troppo, vista la buona gestione e l’accortezza avuta in precedenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Un piccolo disagio stagionale potrebbe farvi rallentare il ritmo e la produttività, ma i vostri pensieri sono già proiettati al passo successivo. Insoddisfatti della vostra realtà nella sfera professionale? Tranquilli, si avvicina una nuova chance.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il buon aspetto dei pianeti vi suggerisce, in questo periodo, di avere fatto alcune scelte opportune delle quali non vi pentirete. I sestili di Venere e Marte favoriscono gli amori e le amicizie, troverete equilibrio nelle relazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’aspetto della Luna in quadratura a Plutone vi darà un alto livello di energie, ma nel desiderio di primeggiare, fate attenzione a non eccedere. Fascino magnetico e incontri seducenti potrebbero mettere a rischio il legame di chi è in coppia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Pragmatici e intuitivi, avrete quasi sempre sotto controllo le situazioni che vi vedono protagonisti. Ottimizzate l’impegno con abilità. Capricorno e Vergine vi sosterranno in caso di progetti azzardati, così da tornare con i piedi per terra.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Qualche incomprensione in famiglia vi farà sentire inadeguati nel ruolo che sempre gli altri si aspettano da voi, mediatori per eccellenza. I problemi burocratici e le iniziative si presentano insidiose, ma la vostra creatività vi sarà d’aiuto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il flusso di positività che vi avvolge in questo momento vi offre l’opportunità di portare a termine gran parte delle questioni in sospeso. Interessi culturali e artistici da condividere con la dolce metà. Per chi è solo, presto buone notizie.

Acquario. 21/1 – 19/2

La storia esistente è difficile da gestire, ma sapete che fondamentalmente è costruttiva: cercate di non essere impazienti con chi amate. Nel lavoro si succedono alti e bassi, sarete oppressi dalla routine con tanta voglia di evasione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tenete d’occhio la bilancia e non trascurate un’attività fisica costante. Non mancheranno buone energie in grado di dare resistenza alla fatica. Giove ostile si oppone alla realizzazione di idee e di progetti in fase embrionale. Prudenza!