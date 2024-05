Torna il Giro di Sicilia, 200 le auto storiche già iscritte: si parte da Palermo

Un viaggio a bordo di automobili storiche che attraverserà le bellezze dell’Isola. Torna l’appuntamento con il Giro di Sicilia, presentato questa mattina (13 maggio) a Villa Niscemi, a Palermo. Il via il 15 maggio da Palermo e arrivo il 19 sempre nel capoluogo, quando equipaggi provenienti da tutta Europa e dal mondo (ci saranno partecipanti anche da Argentina, Giappone, e Stati Uniti) a bordo di duecento storiche vetture percorreranno l’intera Isola. Alle 9 in piazza Verdi, ai piedi del Teatro Massimo, lo start: prima tappa Casteldaccia, Trabia, Caccamo, Campofelice di Roccella. E ancora Cefalù, Santo Stefano di Camastra, Capo D’Orlando, l’Etna e quindi Catania, Siracusa, Agrigento, Porto Empedocle, Selinunte e ritorno verso Palermo. In mezzo le tappe intermedie e visite culturali. Patrocinato dal Comune di Palermo e sponsorizzato da Gruppo Nuova Sicilauto, il Giro di Sicilia è un evento Asi-Fiva (Federation internationale des vehicules anciens): la corsa made in Sicilia ha tutti i titoli per essere considerata una delle pagine più gloriose ed entusiasmanti dello sport automobilistico anche a livello internazionale grazie soprattutto alla sua rievocazione storica.

«Questa è la 33esima edizione di quel giro che fecero i Florio nel 1912, portando la Targa Florio ai siciliani», ha spiegato Antonino Auccello, presidente del Veteran car club Panormus, che da tempo sua l’organizzazione del Giro di Sicilia, e consigliere federale Asi. «Il valore aggiunto di questa corsa sono gli stessi siciliani - prosegue - perché con la calorosa accoglienza ci danno un contributo in più: sono tantissimi i partecipanti che ogni anno alla fine della manifestazione vengono emozionati e ci raccontano aneddoti e storie». E alla sua quinta edizione c’è anche Ninni Gambino, pilota con disabilità che guiderà una Fiat 600 storica degli anni ’50: «Percorrere oltre mille chilometri con una automobile d’epoca adattata è una cosa spettacolare - racconta - come ha sempre detto il presidente Auccello "la gara è di tutti". Così era giusto che ci fossimo anche noi. Qui si abbattono le barriere mentali perché nel momento in cui c’è un equipaggio con due ragazzi in carrozzina scatta la normalità, e così deve essere».