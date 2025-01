Washington, aereo si schianta contro un elicottero militare e cade nel fiume Potomac: a bordo 64 persone

Grave incidente aereo nei cieli di Washington, capitale degli Stati Uniti. Alle 21 locali, le 3 di notte in Italia, il volo di linea 5342 operato da Psa Airlines per conto di American Airlines, partito da Wichita in Kansas, con a bordo 64 persone (60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) si è scontrato con un elicottero militare con 3 soldati Usa a bordo ed è caduto nel fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan. Fonti di polizia hanno confermato alla Cnn la presenza di vittime.

Secondo la Cbs, che cita un funzionario, almeno 18 sono i corpi fin qui recuperati mentre non sarebbero finora stati trovati sopravvissuti. Ingenti i soccorsi. In seguito allo scontro l'aereo si è spezzato in due e il relitto si trova a oltre due metri di profondità nelle acque gelide del fiume, dove è precipitato anche l'elicottero militare, che si sarebbe a sua volta adagiato sul fondale. Entrambi i relitti si troverebbero in una posizione molto instabile. Ancora ignote le cause della tragedia: tra le ipotesi, un errore umano o un problema tecnico, ma l'Fbi ha intanto escluso che si tratti di un atto di terrorismo. Trump: «Tragedia che avrebbe dovuto essere evitata».