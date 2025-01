L'incidente aereo a Washington, errore umano o guasto tecnico: si indaga per determinare la causa dello schianto

Errore umano o guasto tecnico. Le indagini sono in corso per determinare le cause dello schianto. Le prime ipotesi parlano di errore umano o guasto tecnico, ma l'Fbi ha escluso la pista del terrorismo.

Un grave incidente aereo ha scosso Washington, la capitale americana, mercoledì sera. Un jet regionale American Eagle 5342, operato da PSA Airlines per conto di American Airlines, si è scontrato con un elicottero militare Blackhawk mentre sorvolava il fiume Potomac. La collisione, avvenuta durante la fase di atterraggio dell'aereo all'aeroporto Ronald Reagan, ha causato il blocco immediato dello scalo con dirottamenti di tutti i voli. Ancora non è chiara la dinamica della terribile collisione ma ci sono sul tavolo alcune ipotesi dell'incidente

Secondo i dati del transponder dell'aereo, il jet era a circa 400 piedi (120 metri) di altitudine e a una velocità di 140 miglia orarie (225 km/h) poco prima dell'impatto. Il cambio di pista prima dell'atterraggio.

Le registrazioni audio della torre di controllo indicano che i piloti dell'American Eagle 5342 avevano accettato un cambio di pista, optando per la pista 33, più corta. Tuttavia, il tracciamento radar mostra che il jet ha dovuto modificare la rotta di avvicinamento, un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Meno di 30 secondi prima della collisione, un controllore di volo ha chiesto all'elicottero se aveva in vista l'aereo in arrivo, poi ha trasmesso un secondo messaggio: «Pat 25 passa dietro il Crj». Pochi secondi dopo, i due velivoli si sono scontrati.