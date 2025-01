Giorgia Meloni a Washington tra vip, influencer e celebrità

La premier italiana Giorgia Meloni è atterrata a Washington, dove fra poche ore assisterà all’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. E’ assai probabile, secondo alcune fonti, che Meloni avrà un breve incontro con Trump e con Elon Musk durante l’Inauguration Day.

Ex presidenti, paperoni e molte celebrità

Alla cerimonia ci sarano il vicepresidente cinese Han Zheng, il presidente argentino Javier Milei, tre degli uomini più ricchi al mondo, ex presidenti, influencer e molte celebrità, fra le quali Mike Tyson. La lista dei vip che saranno presenti al giuramento di Donald Trump è lunga e include anche i ministri degli esteri di Giappone e India e il leader populista britannico anti-Ue Nigel Farage.

Meloni è attesa a Washington per il secondo incontro in poco più di due settimane. Nella capitale americana troverà anche la delegazione di Ecr, il partito dei Conservatori europei che ha guidato fino a metà gennaio. Dall’Europa arriveranno anche il leader del partito di estrema destra francese Reconquête, Éric Zemmour, e l’ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, appena eletto leader dei conservatori di Ecr. La leader dell’ultradestra tedesca di Afd, Alice Weidel, è stata invitata ma ha fatto sapere di non poter partecipare a causa del fitto programma in vista del voto in Germania del 23 febbraio. Al suo posto invierà il co-leader del partito, Tino Chrupalla. Non ci sarà la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen che non è stata invitata.

Alla cerimonia parteciperanno anche Joe e Jill Biden, Hillary e Bill Clinton, George W. e Laura Bush. Barack Obama sarà presente senza la moglie Michelle, che ha deciso di snobbare le celebrazioni così come Trump e la consorte Melania fecero con Biden quattro anni fa.