Los Angeles, incendi causati da un guasto elettrico e fuochi d'artificio scoppiati la notte di Capodanno

Un'altra delle possibili cause è quella di un rogo, che i vigili del fuoco pensavano di aver domato, originato dai fuochi di artificio fatti esplodere la notte di Capodanno. Secondo quanto riferito dal Washington Post, infatti, sei giorni prima degli incendi un rogo sarebbe stato originato dai fuochi di artificio fatti scoppiare la notte di Capodanno. Lo dimostrerebbero le immagini satellitari. Un incendio che, a causa della siccità e del vento caldo, sarebbe riesploso dando origine al vasto maxi rogo che sta distruggendo la metropoli californiana. Il fenomeno, noto come reignizione, può verificarsi quando venti intensi ravvivano focolai sotterranei rimasti latenti.

Uno degli incendi che stanno devastando Los Angeles, quello di Hurst, potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico. In particolare, si parla di un problema alle apparecchiature della società fornitrice di energia Southern California Edison. Lo ha riferito Edison International, precisando di aver scoperto una linea elettrica abbattuta e un guasto in una torre quasi nello stesso momento della prima segnalazione del rogo di Hurst.

Sulle cause degli altri incendi stanno comunque indagando la polizia e i vigili del fuoco di Los Angeles e l'Fbi. Intanto le fiamme sono state contenute per circa il 90% della loro estensione. Gli ordini di evacuazione resteranno tuttavia in vigore finché ci saranno avvisi meteo di vento forte. Gli incendi che hanno devastato la California hanno ucciso almeno 25 persone (ma si contano ancora 26 dispersi, dicono le autorità locali), causato migliaia di sfollati e distrutto più di 12mila edifici, bruciando un'area più grande delle dimensioni di San Francisco.