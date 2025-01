Los Angeles, le fiamme non si fermano: 24 le vittime

Los Angeles continua a bruciare e mentre sale a 24 il numero delle vittime si rafforzano le raffiche di vento che potrebbero alimentare le fiamme. Continua senza sosta la lotta contro il fuoco e la ricerca dei dispersi. Ed è massima l’attenzione per il rischio saccheggi nelle zone evacuate. Divampano anche le polemiche politiche con il presidente eletto Donald Trump che attacca l’amministrazione democratica per la gestione dell’emergenza. Oltre 100mila le persone ancora senza casa e più di 10 mila strutture distrutte. Nella serata di ieri il presidente uscente Joe Biden ha convocato un briefing virtuale con i suoi funzionari (presente anche Kamala Harris) per fare il punto dell’emergenza. «Continueremo a sostenere la risposta statale e locale con risorse federali, per tutto il tempo necessario», ha scritto su X il presidente americano uscente. I vigili del fuoco hanno bloccato la diffusione dell’incendio di Palisades, che si stava espandendo verso l’esclusiva Brentwood e la San Fernando Valley. Ma le condizioni sono destinate a peggiorare. Scatta l’allarme per raffiche di vento che potrebbero soffiare fino a 110 chilometri all’ora tanto che l’allerta sarà dichiarata a partire dall’inizio di martedì, ha spiegato Rose Schoenfeld, del Servizio meteorologico nazionale. E intanto i vip assoldano pompieri privati.

Il rischio saccheggi

Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha detto che il suo dipartimento ha ricevuto risorse tra cui dozzine di nuove autobotti. Alla domanda se gli idranti potrebbero rimanere di nuovo a secco, come è successo la scorsa settimana, il sindaco Karen Bass ha risposto: «Credo che la città sia preparata». Forze dell’ordine - anche in borghese - presidiano le aree evacuate per scongiurare il rischio saccheggi: diverse persone sono state arrestate incluso un ladro che si era vestito da pompiere per rubare nelle case. Il coprifuoco notturno nelle aree deserte è stato esteso e sono state richieste ulteriori risorse alla Guardia Nazionale. L’incendio di Palisades ad ora ha divorato 9.500 ettari ed è stato contenuto solo per l’11%. Le riprese video hanno mostrato una sorta di tornado di fuoco: spirali roventi che si verificano quando un incendio è al massimo dell’intensità. Intanto sale il bilancio delle vittime: 24, come ha riferito il medico legale della contea di Los Angeles senza fornire altri dettagli. Otto corpi sono stati trovati nella zona di Palisades Fire e 16 nella zona di Eaton Fire. Il numero totale dei residenti sottoposti ad ordine di evacuazione è sceso a circa 100.000, da un picco di quasi 180.000. L’improvviso afflusso di persone alla ricerca di una sistemazione ha fatto poi esplodere il fenomeno delle truffe immobiliari.

Un «Piano Marshall» per la ricostruzione

Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato che sospenderà alcune leggi ambientali per consentire la ricostruzione nelle aree distrutte dagli incendi. E ha assicurato che la Città degli Angeli sarà ricostruita promettendo un nuovo «Piano Marshall». «Abbiamo già una squadra che sta cercando di reinventare LA 2.0», ha detto. Dal canto suo, Donald Trump ha accusato i funzionari della California di incompetenza. «Questa è una delle peggiori catastrofi nella storia del nostro Paese. Non riescono proprio a spegnere gli incendi. Cosa c’è che non va?», lamenta il presidente Usa eletto su Truth Social. L’operazione antincendio che ha operato 24 ore su 24, da quando sono scoppiate le prime fiamme, è stata rafforzata domenica con l’arrivo di squadre dal Messico. Si uniscono a uomini e donne provenienti da tutta la California e dagli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky si è offerto di inviare in California 150 soldati dall’Ucraina. «La situazione lì è estremamente difficile e gli ucraini possono aiutare gli americani a salvare vite umane», ha scritto il presidente ucraino sui social. Intanto sono in corso indagini da parte delle autorità federali e locali per determinare la causa degli incendi.